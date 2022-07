Instagram-directeur reageert op boze gebruikers: 'Video's worden belangrijker'

Veel mensen kregen recent een update van Instagram waardoor zij foto's en video's te zien krijgen die het hele scherm vullen. Uit onvrede werden in de appwinkels massaal recensies van één ster uitgedeeld. Instagram-directeur Adam Mosseri zegt dinsdag op Twitter dat de update een test is, maar dat de app in de toekomst zich wel meer gaat focussen op video's.

Volgens Mosseri is deze nieuwe versie van Instagram een proef die voor een bepaald percentage van de gebruikers is uitgebracht. "Het idee erachter is dat deze vorm leuker is en voor meer betrokkenheid zorgt", zegt hij. "Maar ik wil duidelijk zijn: het is nog niet goed. Dat moeten we verbeteren voordat we het beschikbaar maken voor de rest van de Instagram-gebruikers."