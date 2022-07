Logitech richt zich met nieuwe Aurora-gamingcollectie op vrouwelijke gamers

Logitech heeft dinsdag de Aurora-lijn onthuld, die een nieuwe headset, toetsenborden en muis bevat. De koptelefoon moet beter aansluiten op kleinere hoofden en bevat ruisonderdrukking. De toetsenborden en de muis zijn geschikt voor kleinere handen.

Door: onze techredactie

Volgens Logitech is de Aurora-lijn ontwikkeld op basis van feedback van vrouwelijke gamers. Met de collectie probeert de fabrikant in te spelen op de behoeften en wensen van met name vrouwelijke gamers.

De G735-koptelefoon sluit bijvoorbeeld beter aan op kleinere hoofden. Het is de eerste Logitech G-headset die is voorzien van de Blue VO!CE-microfoontechnologie. Die zorgt ervoor dat ruis wordt weggefilterd en dat de stem beter klinkt, belooft Logitech. De instellingen voor Blue VO!Ce kunnen worden opgeslagen in Logitechs G HUB-software. De G735 maakt gebruik van een bluetoothverbinding en heeft een accuduur van 56 uur. De adviesprijs is 229,99 euro.

De hoogte van de toetsenborden, de G715 en G713, kan worden ingesteld. De G713 wordt aangesloten op de pc via een USB-kabel, terwijl de G715 draadloos is en verbinding maakt via bluetooth. Beide toetsenborden hebben een rolknop aan de rechterkant, waarmee het volume geregeld kan worden. Verder wordt er bij de toetsenborden een steunkussentje voor de polsen geleverd. De G713 kost 169 euro en de G715 is 199 euro.

De G705 is een lichte muis van 85 gram en is ontworpen voor kleinere handen. De muis is draadloos, werkt met bluetooth en heeft een accuduur van veertig uur als de ledverlichting is ingeschakeld. Voor de G705-muis wordt 99 euro gevraagd.

De Aurora-lijn van Logitech.

