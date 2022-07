Uit de hand gelopen grap' vertelt mensen al 12 jaar of ze korte broek aan kunnen

De website kanikeenkortebroekaan.nl helpt mensen al twaalf jaar beslissen of ze die dag een korte broek aantrekken. "Zelf draag ik bijna nooit een korte broek", zegt oprichter Timo Klok (39) tegen NU.nl.

Door: Rutger Otto

Kanikeenkortebroekaan.nl is door de jaren heen weinig veranderd. Afhankelijk van het weer die dag kom je op een pagina terecht waarop je óf een blij mannetje in een korte broek, óf een somber mannetje in een lange broek aantreft. De vraag of je een korte broek aan kunt, wordt onmiddellijk beantwoord met een stellige 'ja' of 'nee' - onderbouwd door de gemiddelde temperatuur in Nederland en de kans op regen.

De website trekt nog steeds bezoekers. Vorige maand waren het er nog 200.000. Op Twitter, waar een bot elke dag dezelfde vraag beantwoordt, wordt @KorteBroek door ruim 24.000 mensen gevolgd. Klok is gevleid als zijn project Nederlandse internethistorie wordt genoemd, maar hij wil het niet groter maken dan het is. "Het is een uit de hand gelopen grap. Ik neem het zeker niet te serieus."

In een paar uur gemaakt

De site ontstond tijdens een gesprek met een vriend. Er ging een simpele vraag aan vooraf: zou het niet leuk zijn als er een site was waarop je kon zien of je een korte broek aan kan of niet? Klok zag het als een leuke uitdaging om uit te zoeken of hij zo'n site met een koppeling naar Twitter in een korte tijd kon bouwen.

"Binnen twee of drie uur had ik de site in de lucht", zegt hij. In de loop der jaren is de site maar een paar keer aangepast. "Aanvankelijk zocht de site op een weersite naar het regeltje waar de temperatuur en regenkans stonden. Nu gebruik ik een gratis Weer-API die de informatie aanlevert." Hoe de computer precies besluit of het kortebroekenweer is, houdt Klok voor zichzelf. "Wel grappig: ik kreeg tot voor kort regelmatig berichtjes van mensen die dachten dat ik elke dag mijn hoofd uit het raam stak om te kijken of het kortebroekenweer was."

Wanneer je een korte broek aan kan, is voor iedereen anders. Klok heeft alle argumenten voor of tegen inmiddels wel gehoord. "De criteria van mensen veranderen opvallend genoeg door de seizoenen heen. Is het in maart 18 graden, dan zegt de site dat je geen korte broek aan kunt. Bezoekers zeggen dan dat het juist superlekker weer is. Maar in juli vinden mensen 18 graden ineens te koud voor een korte broek."

Site is eigen leven gaan leiden

Kanikeenkortebroekaan.nl doet denken aan vroegere tijden, toen het internet nog een simpelere plek was, met ruimte voor creativiteit. "Het internet was veel meer een speeltuin waar je zelf de vorm kon bepalen", zegt Klok. "Grote socialemediaplatforms hebben het voor iedereen makkelijker gemaakt om deel te nemen aan het internet, maar daar is wel een deel van de creativiteit mee verdwenen."

Op de site van Klok staat ook geen reclame - anders dan op Facebook en Twitter. "In de beginjaren klopten kledingmerken nog weleens aan voor samenwerkingen, maar dat heb ik nooit gewild. Ik doe niet aan promotie, de website is haar eigen leven gaan leiden. Er zijn online zelfs regelrechte kopieën te vinden. Dat vind ik ergens wel een eer."

