Opsporingsdiensten werken aan manier om verborgen boodschappen te vinden

Een groep Europese opsporingsdiensten werkt aan een nieuwe manier om verborgen boodschappen in bijvoorbeeld foto's en video's te ontdekken. Het Nederlands Forensisch Instituut ( NFI ) is er ook bij betrokken.

Het verstoppen van boodschappen heet steganografie. Onder anderen Russische spionnen en de terroristen die bij de aanslagen van 11 september 2001 in de VS betrokken waren, hebben de techniek volgens wetenschappers gebruikt.

Het komt steeds vaker voor dat criminelen boodschappen verstoppen in onschuldig ogende foto's, video's en teksten. Zo kan een verborgen boodschap bijvoorbeeld duidelijk maken waar een afleverpunt voor drugs is. Doordat het opsporingsdiensten steeds vaker lukt om bepaalde versleutelde berichten te openen, is het verstoppen van boodschappen populair geworden, zegt het NFI.

Een bestand sterk verkleinen, is ook een manier om een verborgen boodschap over te brengen. Dan is die boodschap alleen in een aangepaste versie te zien.