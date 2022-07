Apple schikt met koptelefoonmaker Koss in patentconflict draadloze oortjes

De koptelefoonmaker spande de rechtszaak tegen Apple in 2020 aan. De technologie van de AirPods zou te veel lijken op die van de Striva-lijn van Koss. Die lijn werd uitgebracht in 2012, terwijl de eerste generatie AirPods eind 2016 op de markt kwam.

De twee techbedrijven troffen de schikking nog voordat een rechter zich over de zaak zou buigen. Hoeveel Apple aan Koss gaat betalen is niet bekendgemaakt. Ook over de voorwaarden is niets bekend. De techgigant bekent verder geen schuld. Apple zegt dat de patenten van Koss "ongeldig" waren.