Amerikaans ministerie vervolgt Uber niet langer om enorm datalek na schikking

Taxibedrijf Uber heeft een schikking getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie . Het bedrijf heeft nogmaals bevestigd een gigantisch datalek in de doofpot te hebben gestopt, en wordt daarvoor niet meer vervolgd. In 2016 lukte het hackers om persoonsgegevens van zo'n 57 miljoen Uber-klanten en -chauffeurs te stelen.

Het datalek kwam pas in 2017 aan het licht. Dara Khosrowshahi, die toen net de functie van directeur bekleedde, zei toen dat de informatie nooit achtergehouden had mogen worden. Ook bleek dat Uber 100.000 dollar had betaald aan de hackers om te zorgen dat de informatie werd gewist. In ruil voor het geld mochten de hackers ook de media en autoriteiten opzoeken.