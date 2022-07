Europese satellietbedrijven overwegen fusie om met Starlink te concurreren

Het Franse satellietbedrijf Eutelsat voert gesprekken met het Britse OneWeb over een fusie, schrijft de Britse krant The Guardian . Door samen te werken zou een sterker front gevormd kunnen worden tegen Starlink, het satellietbedrijf van Elon Musk.

Voor Project Kuiper (het satellietnetwerk van Amazon) staan daarnaast tientallen lanceringen gepland, waarmee de komende jaren duizenden satellieten de ruimte ingeschoten kunnen worden. Zo'n satellietnetwerk is vooral praktisch voor dunbevolkte gebieden waar het moeilijker is om toegang te krijgen tot snel internet via een kabel of mobiel netwerk. Ook schepen en vliegtuigen kunnen op die manier een snelle internetverbinding krijgen.