China lanceert het tweede onderdeel voor ruimtestation Tiangong

China heeft zondagochtend het tweede onderdeel voor zijn nieuwe ruimtestation Tiangong gelanceerd. Het onderdeel zal gebruikt worden als laboratorium, waar de astronauten onderzoek gaan doen.

Volgens het Chinese ruimtevaartagentschap CCTV is de lancering succesvol verlopen. De module is vanaf het eiland Hainan in de Zuid-Chinese Zee gelanceerd. Het laboratorium, dat 23 ton weegt en 17,9 meter lang is, werd op een Long March 5B-raket de ruimte in gestuurd. Tien minuten na de lancering koppelde de module zich los van de raket.