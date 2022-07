Ooit contact gehad met de politie? Dan bewaart en spaart ze onnodig jouw data

De politie spaart onnodige gegevens van burgers op. Dat schrijft Trouw op basis van een interne memo uit 2020. De gegevens zijn van iedere burger die ooit contact heeft opgenomen met de politie.

Door: onze techredactie

De politie krijgt van de basisregistratie informatie over verdachten, slachtoffers en mensen die ooit aangifte hebben gedaan. Iedereen die in het systeem van de politie belandt, krijgt een afnemersindicatie. Bij elkaar gaat het om zo'n negen miljoen mensen.

Zo'n afnemersindicatie houdt in dat de politie automatisch nieuwe informatie over personen ontvangt. Zo blijven de gegevens actueel. Het gaat om onder meer levensgebeurtenissen als huwelijken en verhuizingen. Maar ook privacygevoelige informatie als de nationaliteit en het burgerservicenummer staat in het systeem.

De stroom aan informatie houdt niet op, omdat de afnemersindicatie nooit wordt verwijderd. Zelfs niet als een persoon is overleden. Hierdoor blijft de politie burgers volgen, ook al is het niet meer relevant voor een zaak.

'Politie overtreedt de wet'

Volgens de memo zou de politie zich zorgen maken over "de datahonger" binnen de organisatie. Het zou zorgen voor "imagoschade en een sterk oplopende werklast". De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens zou in 2015 ook al haar zorgen hebben geuit naar de politie over de dataverzameling van burgers.

In het interne document staat dat de politie een nieuw beleid wil opstellen en niet zomaar iedereen wil volgen die in contact komt met de politie. Zo wil het alleen afnemersindicaties plaatsen "voor specifieke groepen of afzonderlijke personen", zoals verdachten.

Toch worden de onnodige gegevens nog steeds bewaard, schrijft Trouw. Privacyexpert Rejo Zenger van Bits of Freedom noemt dat "schokkend". "De politie mag niet meer gegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk is voor haar taak", zegt Zenger. "Het feit dat ze zelf aangegeven dat ze gegevens verzamelen die ze niet nodig hebben, geeft aan dat ze meer doen dan proportioneel is. Daarmee overtreden ze de wet."

In een reactie aan Trouw ontkent de politie dat de wet wordt overtreden. "Zonder actuele persoonsgegevens kan de politie haar werk niet doen. Voor het gebruik en actueel houden van die gegevens hebben we een juridische grondslag. We hebben zelf de conclusie getrokken dat we naar minder gegevens toe kunnen, en daar werken we aan", zegt Henk Geveke van de korpsleiding.

Aanbevolen artikelen