Data van bijna 5,5 miljoen Twitter-gebruikers te koop aangeboden na hack

De gegevens van 5,4 miljoen Twitter-gebruikers worden online aangeboden na een hack. Zo staan e-mailadressen en telefoonnummers te koop. Wie achter het lek zit, is niet bekend.

De data worden aangeboden op een hackerforum, zo ontdekte nieuwswebsite Restore Privacy. De gegevens staan te koop voor minimaal 30.000 dollar (zo'n 29.000 euro). Er zijn geen wachtwoorden gelekt, maar wel e-mailadressen en telefoonnummers. Waarschijnlijk zijn de data gestolen via een kwetsbaarheid in de Android-versie van Twitter. De kwetsbaarheid is in januari gerepareerd.