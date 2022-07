De beste smartphones tot 500 euro

Een nieuwe telefoon hoeft niet duur te zijn. De redactie van BestGetest zet de beste toestellen van rond de 350 en 500 euro op een rij.

Door: Redactie BestGetest

Dit is een ingekorte versie van artikelen op BestGetest over de beste telefoon van 350 euro en de beste smartphone van 500 euro.

De beste van hooguit 350 euro: Samsung Galaxy A52s 5G

De Galaxy A52s is een geweldige basissmartphone, omdat hij op veel punten goed scoort. Ook heeft hij een watervaste behuizing, wat veel andere toestellen in dit segment niet hebben. De software van deze smartphone wordt ook bovengemiddeld lang ondersteund.

Zijn opvolger, de Galaxy A53, is duurder en heeft geen koptelefoonpoort, waardoor we toch eerder zijn oudere broer aanraden.

Het scherm ververst met maar liefst 120 beeldjes per seconde en heeft een hoge helderheid, waardoor je soepel door websites en sommige apps swipet. Ondersteuning voor HDR zorgt ervoor dat bijvoorbeeld films mooi worden afgespeeld.

De camera's zijn erg goed en de hoofdcamera biedt zelfs optische beeldstabilisatie, waardoor je 's nachts betere foto's kunt maken. Dat zien we niet veel bij smartphones in dit segment. Ook is de A52s in staat om macrofoto's te maken, waardoor je van heel dichtbij een bloem kunt fotograferen en de stuifmeelkorrels bijna kunt zien zitten.

De beste van hooguit 500 euro: Xiaomi Mi 11T Pro

De Xiaomi 11T Pro biedt erg veel voor zijn prijs. Het was eerder onze favoriet in een hogere prijsklasse, maar door een recente daling kunnen we hem nu in dit segment adviseren. Met zijn Snapdragon 888-processor is hij razendsnel en hij heeft ook flink wat opslag.

Het beeldscherm oogt fraai en hij heeft een hoge helderheid, waardoor je alles makkelijk kunt zien in een lichte ruimte of in de zon. Dankzij de ververssnelheid van 120 beeldjes per seconde voelt internetten erg soepel aan.

De accuduur van het toestel is gemiddeld. Bij video's bekijken is het achttien uur, maar browse je op internet, dan kom je al gauw uit op tien uur. Kortom, je hebt de lader regelmatig nodig. Gelukkig doet die zijn taak uitmuntend; in een half uur is de telefoon al voor de volle 100 procent opgeladen, erg handig als je bijna het huis moet verlaten en nog maar even hebt om je smartphone op te laden.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we over technologische apparaten die door BestGetest zijn beoordeeld. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en BestGetest. De adviezen van BestGetest komen tot stand in samenwerking met het testlab van Tweakers, waar onder andere accuduur, snelheid en andere belangrijke aspecten van het product worden getest. In het lab worden per jaar honderden producten getoetst.

De redactie van BestGetest is volledig onafhankelijk. Bedrijven betalen op geen enkele manier om in deze artikelen behandeld te worden.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen