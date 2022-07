Dit jaar al bijna 21 miljoen euro aan schade door online fraude gemeld

De Fraudehelpdesk heeft in de eerste helft van dit jaar 18.738 meldingen ontvangen van online fraude. Dat blijkt uit cijfers die door NU.nl zijn opgevraagd. Het totale schadebedrag van slachtoffers ligt tot nu toe al op bijna 21 miljoen euro, ruim 2,5 miljoen euro meer dan in de eerste helft van vorig jaar.

Door: Rutger Otto

Opvallend is dat dit jaar duizenden meldingen bij de Fraudehelpdesk binnenkwamen over een Engelstalig telefoontje. Daarbij worden mensen zogenaamd benaderd door de 'National Police', de 'Dutch Supreme Court' en de 'Ministry of Justice'.

Bij het opnemen krijgen mensen een Engels gesproken bandje te horen. Daarin wordt onder meer beweerd dat er een arrestatiebevel tegen de beller loopt of dat het BSN-nummer van de persoon wordt misbruikt. Vervolgens wordt zogenaamd doorverbonden met een agent die om persoonsgegevens vraagt. Vervolgens moet er geld overgemaakt worden naar een rekeningnummer om het "veilig te stellen". Dat geld wordt vervolgens gestolen.

De oplichting met Engelstalige bandjes valt bij de Fraudehelpdesk onder 'Overige fraude'. Het aantal meldingen in die categorie steeg in de eerste helft van 2022 met 7.020 en was daarmee de belangrijkste categorie. Op twee staat cybercrime met 2.542 meldingen. Dat gaat onder meer over hacken, phishing en computervredebreuk. Er was wel een afname in deze groep (3.801 meldingen in de eerste helft van 2021).

Alle meldingen bij de Fraudehelpdesk tot en met juni 2022

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Meeste financiële schade door misbruik bedrijfsinformatie

Ook in de categorieën identiteitsfraude en webwinkelfraude kwamen duizenden meldingen binnen, respectievelijk 2.505 en 2.539. Bij webwinkelfraude vielen de meeste financiële slachtoffers. 2.137 mensen raakten daaraan hun geld kwijt, met een schadebedrag van in totaal 482.962 euro.

Maar de meeste financiële schade werd geleden in de categorie met misbruik van bedrijfsgegevens. Daar werd bijna 7.240.000 euro aan schade gemeld. Hierbij pleegden criminelen onder meer CEO-fraude, waarbij een werknemer door de directeur gemaild lijkt te worden met de vraag om geld over te maken. Ook deden oplichters zich voor als een bank of Europol om geld te stelen. Vorig jaar lag het schadebedrag in deze categorie nog op ruim 1,6 miljoen euro.

De meldingen werden gedaan via het callcenter van de Fraudehelpdesk. De organisatie werkt ook met een verkort meldformulier, waarbij mensen snel kunnen melden dat ze een verdachte sms of WhatsApp-bericht kregen. In de eerste helft van dit jaar ontving de Fraudehelpdesk via deze weg 7.677 meldingen, ten opzichte van 39.811 vorig jaar.

Die daling komt volgens de woordvoerder vooral omdat melders vanwege de AVG zoveel persoonsgegevens bij de Fraudehelpdesk moeten invullen, dat ze massaal afhaken. "We zagen daarna wel een toename van de doorgestuurde verdachte e-mails via onze valse-e-mailcheck. Dat zijn er ongeveer 450.000 per jaar."

Aanbevolen artikelen