Apps van de week: Nooit meer wazige foto's en altijd leuke kinderfeestjes

Het is nu mogelijk om een kinderprofiel aan te maken op streamingdienst NLZIET en een nieuwe Android-app verzamelt alle mogelijke kinderuitjes. Dit zijn de apps van de week.

Door: Erwin Vogelaar

NLZIET

De Nederlandse streamingdienst NLZiet heeft iets nieuws: kinderprofielen. Als je een nieuw profiel aanmaakt in de app, kun je aangeven of het gaat om een kind van zes jaar of jonger. Vervolgens zijn via dit profiel alleen programma's te vinden die geschikt zijn voor deze doelgroep.

Daarnaast zijn de kinderprofielen een stukje overzichtelijker dan die voor oudere gebruikers. Bekende kinderprogramma's als Sesamstraat, Woezel & Pip en nijntje staan centraal.

Met een NLZIET-abonnement kijk je programma's terug van NPO, RTL en SBS. Ook is het mogelijk om live televisie te kijken.

Download NLZIET voor Android of iOS (gratis)

Galaxy Enhance-X

Samsung-gebruikers krijgen met de nieuwe app Galaxy Enhance-X de mogelijkheid om hun foto's te verbeteren. Met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) kun je onder andere wazige onderdelen in een foto scherper maken.

Ook worden foto's in slechte lichtomstandigheden mooier gemaakt, zijn reflecties te verwijderen en is het HDR-effect in foto's te verbeteren. In de app krijg je de mogelijkheid om zelf aan de knoppen te zitten, of laat je de AI zijn gang gaan via een Magic-knop.

Na het bewerken van de foto worden het origineel en de bewerkte versie los van elkaar opgeslagen.

Om de app te gebruiken is Android 10 nodig, waardoor niet alleen de allernieuwste Samsung-toestellen meedoen.

Download Galaxy Enhance-X voor Android (gratis)

AlleKinderuitjes!

Voor Android-gebruikers is AlleKinderuitjes! een handige app om een geschikte locatie voor een kinderuitje te vinden. In de app vul je de plaats in waar je op pad wil en kies je een categorie uit, zoals binnenspeeltuin, minigolfbaan of zwembad. Als je geen categorie kiest, dan zie je alle uitjes op die locatie.

De informatie in de app wordt van Google geplukt, AlleKinderuitjes! presenteert het op een overzichtelijke manier. Zo zie je in de lijsten duidelijk de beoordeling die gebruikers op Google hebben gegeven. Ook zie je onder meer de openingstijden en is er een optie om via Google Maps te navigeren.

De app is net nieuw en volgens de makers nog volop in ontwikkeling. Je kunt kinderuitjes tippen om het aanbod te verbeteren.

Download AlleKinderuitjes! voor Android (gratis)

