Zo voorkom je een dikke telefoonrekening na je vakantie

Als je op vakantie veel appt, dan kun je bij terugkomst opeens een hoge rekening in de bus krijgen. Roamingkosten komen vaak als een verrassing. Wat zijn dat voor kosten? En wanneer moet je erop letten?

Door: Len Maessen

Je smartphone maakt normaal gesproken contact met het netwerk van je eigen provider. Je betaalt daar een vast bedrag per maand voor en je hoeft je dus geen zorgen te maken zolang je binnen de bundel blijft.

Dat werkt anders in het buitenland. Daar zoekt jouw telefoon bij gebruik contact met een netwerk ter plekke. Daarvandaan legt het toestel weer verbinding met jouw provider. Met de aanbieder van dat netwerk heb jij geen contract en dus brengt die de kosten van jouw gebruik per megabyte bij jou in rekening via je telefoonrekening. En die kosten kunnen snel oplopen.

Op de meeste telefoons staat roaming standaard aan. Je moet de optie dus zelf uitschakelen voordat je op vakantie gaat. Maar dat is lang niet in alle landen nodig.

Geen extra kosten door Europese wetgeving

Het is sinds 2017 voor Europese telefoniebedrijven verboden om jou extra kosten in rekening te brengen. Je smartphone werkt binnen de Europese Economische Ruimte (EER) dus precies zo als in Nederland: zolang je binnen je bundel blijft, betaal je niet meer dan je al met je provider hebt afgesproken. De EER beslaat alle landen van de Europese Unie en IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.

Deze wetgeving gold in eerste instantie tot 2022, maar is inmiddels verlengd tot 2032. Ga je nu op vakantie naar een van de bovengenoemde landen, dan kun je roaming dus gewoon aan laten staan.

Overigens moeten providers nog wel de kosten van het buitenlandse netwerk vergoeden. Daarom hebben sommige bedrijven de kosten van hun abonnement sinds 2017 verhoogd en hebben vrijwel alle providers het gebruik van internet buiten Nederland gelimiteerd. Meestal ligt de grens op enkele tientallen GB's.

Verder zijn er een paar uitzonderingen. De roamingwetgeving geldt namelijk niet voor overzeese gebieden van EER-landen. Op Curaçao en Aruba betaal je dus in principe roamingkosten, tenzij je provider andere mogelijkheden aanbiedt.

Sommige telecombedrijven hebben deals gesloten om roamingkosten te beperken in landen buiten de EER. Zo kun je met een Vodafone-abonnement in Turkije internet gebruiken zoals je dat in Nederland gewend bent.

Ten slotte hebben Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk deals gesloten met Europese providers, waardoor je ook daar kostenvrij kunt roamen.

Op alle andere plekken in de wereld

Maar hoe zit het als je Europa verlaat? Dán kan het opeens duur worden. Zelfs als je op een schip tussen twee EU-landen zit, kun je al in de problemen komen: internationale wateren vallen niet onder de roamingafspraken.

Hoeveel 1 MB in het buitenland precies kost, verschilt per land én per provider. Het hangt ook af van de afspraken die je eigen provider heeft gemaakt met telefoniebedrijven in dat land.

Meestal zoekt je smartphone een netwerk op waar dergelijke afspraken over zijn gemaakt. Je moet dan wel zelf op de site van je provider uitzoeken hoe het precies zit.

Vaak bieden Nederlandse providers ook voordelige pakketten aan voor internet in het buitenland. Je betaalt dan voor beperkt internetten en bellen een vast bedrag per dag, dat veel lager uitvalt dan als je zou gaan roamen.

Je kunt er ook voor kiezen om ter plekke een tijdelijke simkaart aan te schaffen. Op sommige plekken kun je zelfs een pocketwifi huren, dat is een soort draagbare internethotspot. En gratis wifi op locatie is natuurlijk altijd een mogelijkheid - al zijn dergelijke hotspots lang niet altijd goed beveiligd.

Hoe zet ik roaming uit op mijn telefoon?

Meestal is roaming vrij duidelijk weergegeven in het instellingenmenu van je smartphone. Op Android-telefoons vind je de functie onder 'Verbindingen' in de instellingen. Bij 'Mobiele netwerken' vind je dan de optie om roaming uit te zetten.

Op een iPhone staat roaming onder 'Mobiel netwerk' of 'Mobiele data' in je instellingenmenu. Je zet daar mobiele data uit en klikt dan verder naar 'Opties mobiele data'. Daar vind je de roaminginstelling.

