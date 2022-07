YouTube verwijdert video's waarin onveilige abortusmethoden worden aanbevolen

YouTube gaat video's waarin onveilige abortusmethoden worden gepromoot voortaan verwijderen. Die beelden zijn tegen het beleid op het gebied van medische desinformatie, verklaart het platform.

"Vanaf vandaag en in de loop van de komende weken zullen we inhoud verwijderen als daarin instructies voor onveilige abortusmethoden worden gegeven of valse beweringen over abortusveiligheid worden gepromoot", schrijft YouTube op Twitter.