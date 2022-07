Ubisoft stelt game Avatar: Frontiers of Pandora uit naar 2023 of 2024

Gameontwikkelaar Ubisoft heeft het uitbrengen van Avatar: Frontiers of Pandora uitgesteld. Het spel moet nu in 2023 of 2024 verschijnen, heeft het bedrijf donderdag aangekondigd

Door: onze techredactie

De ontwikkelaar kondigde het spel al in 2017 aan. Eigenlijk had de game dit jaar moeten verschijnen. Ubisoft heeft geen exacte reden gegeven voor het feit dat de game later wordt uitgebracht.

Avatar: Frontiers of Pandora wordt een openwereldspel. Dat houdt in dat het spel geen lineaire levels heeft, maar een wereld die de speler zelf en op eigen tempo kan ontdekken. Ubisoft staat bekend om openwereldspellen als Assassin's Creed, Far Cry en The Division.

Het spel speelt zich af op een ander deel van de planeet Pandora dan te zien is in de film. Verder is er nog weinig bekend over de gameplay en het verhaal. Avatar: Frontiers of Pandora komt uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X en S, pc, Google Stadia en Amazon Luna.

