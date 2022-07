Tegenvallende cijfers voor Snapchat: bedrijven adverteren minder

Snap, het moederbedrijf van Snapchat, heeft in het tweede kwartaal een veel groter verlies geleden dan een jaar eerder. Het platform behaalde nog wel een 13 procent hogere omzet, maar dat viel kenners tegen.

De totale omzet van Snap in het afgelopen kwartaal kwam uit op 1,1 miljard dollar. Daarop leed het bedrijf een verlies van 422 miljoen dollar, tegen een verlies van 151,7 miljoen dollar een jaar eerder.

Topman Evan Spiegel is ook ontevreden met de cijfers. "De resultaten in het tweede kwartaal tonen niet onze ware ambities. We passen ons bedrijf en onze strategie aan om weer sneller te groeien."