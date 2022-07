Twitter-cijfers laten mogelijk impact van Elon Musk-soap zien

Twitter heeft een onstuimig kwartaal achter de rug. Het bedrijf zou worden overgenomen door Elon Musk. En toen weer niet. Vrijdagmiddag presenteert Twitter de cijfers van de afgelopen drie maanden. Dan krijgen we waarschijnlijk ook meteen antwoord op de vraag hoe groot de impact is geweest van de moeizame en vooralsnog afgeketste deal tussen Musk en Twitter.

Na het eerste kwartaal van dit jaar, dat eindigde op 31 maart, had Twitter wereldwijd 229 miljoen dagelijks actieve gebruikers. Dat kwam neer op een stijging van 16 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2021. Vanwege de deal met Musk deelde Twitter na de bekendmaking van de vorige kwartaalcijfers geen verwachtingen voor komende kwartalen.

Analisten verwachten dat de door Twitter gemaakte winst aanzienlijk is gedaald in het tweede kwartaal, schrijft Yahoo Finance . Niet alleen ten opzichte van het vorige kwartaal, maar ook vergeleken met het tweede kwartaal van 2021. Daarnaast waren de aandelen van Twitter de afgelopen tijd erg instabiel. Zo steeg de waarde nadat Musk zei dat hij Twitter wilde kopen. Maar zo snel als de waarde steeg, daalde die weer toen Musk zich terugtrok. "Een achtbaan", zo vatten analisten de koersschommelingen samen.

Mogelijk geven de kwartaalcijfers meer duidelijkheid over welke impact het getouwtrek tussen Twitter en Musk tot nu toe heeft gehad. Het bedrijf zal overigens geen tekst en uitleg geven bij zijn rapportage. Twitter gaf aan "in het licht van de lopende overname door Elon Musk geen persconferentie te houden rond de resultaten van het tweede kwartaal".

Twitter heeft op zijn zachtst gezegd een paar chaotische maanden achter de rug. En de chaos is voorlopig niet voorbij. In april wilde Musk het socialemediaplatform ineens kopen, terwijl het bedrijf niet eens te koop stond. Pas toen de Tesla-directeur kon bewijzen dat hij 44 miljard dollar bij elkaar kon krijgen, ging Twitter overstag.

Tot Twitters verbazing was het Musk die op het laatste moment terugkrabbelde. Volgens de topondernemer was er onduidelijkheid over het aantal nepaccounts op het platform. Musk voelt zich misleid en wil de deal afblazen.

Daar gaat Twitter niet in mee: het bedrijf wil Musk aan de overname houden en sleept hem nog dit jaar voor de rechter. Musk probeerde op zijn beurt de zaak door te schuiven naar volgend jaar. Volgens hem is er meer tijd nodig voor een goede voorbereiding. Daar ging een rechter in de Amerikaanse staat Delaware niet mee akkoord. Musk moet zich in oktober verantwoorden.