Ontwikkelaar van Minecraft staat NFT's niet toe in game

Minecraft verbiedt NFT's in zijn games, heeft maker Mojang Studios woensdag aangekondigd. Volgens de ontwikkelaar zijn de digitale eigendomsbewijzen in strijd met "de waarden van het spel".

NFT staat voor non-fungible token, ofwel een niet-vervangbare token. Deze NFT's zijn digitale bestanden die gekoppeld zijn aan een digitaal 'iets', zoals een afbeelding, filmpje of tweet. In de NFT staat wie de eigenaar is van deze afbeelding, video of tweet.