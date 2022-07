Mark Zuckerberg moet zich melden bij rechter om Facebook-privacyschandaal

Facebook-oprichter Mark Zuckerberg is opgeroepen om te getuigen in een rechtszaak over een privacyschandaal. Ook voormalig operationeel directeur Sheryl Sandberg moet voor de rechter verschijnen.

Door: onze techredactie

Het gaat de aanklager om de rol die Zuckerberg speelde in het schandaal rond Cambridge Analytica. Het Britse bedrijf verzamelde via Facebook persoonlijke gegevens van 87 miljoen gebruikers, zonder daarvoor toestemming te vragen.

Een deel van die data werd door Cambridge Analytica gebruikt voor politieke advertenties. Donald Trump maakte in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016, waarbij hij het opnam tegen Hillary Clinton, gebruik van het bedrijf om Facebook-gebruikers te kunnen 'targetten'.

Volgens Karl Racine, de betrokken aanklager, heeft Zuckerberg bijgedragen aan het lakse toezicht van Facebook op gebruikersgegevens. Ook zou hij hebben geholpen bij het opstellen van misleidende privacyovereenkomsten.

Volgens The Guardian moeten Zuckerberg en Sandberg ergens in de komende twee maanden hun verklaringen afleggen. Facebook-moederbedrijf Meta heeft nog niet op het nieuws gereageerd.

