NASA wil eind augustus of begin september maanraket lanceren

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gaat binnenkort een eerste lanceringstest uitvoeren met zijn Space Launch System (SLS). Mogelijke data zijn 29 augustus, 2 en 5 september.

"Natuurlijk is het de eerste keer dat we dit toestel proberen te lanceren", zei Jim Free van de ruimtevaartorganisatie op een persconferentie. "We zullen voorzichtig zijn, we zullen hard werken om de pogingen op die data te laten plaatsvinden."