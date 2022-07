Microsoft brengt chatdienst Discord naar Xbox-consoles

Discord is een populaire chatapp onder gamers met wereldwijd meer dan 150 miljoen maandelijkse gebruikers. In besloten groepen kunnen ze met elkaar chatten en bellen, bijvoorbeeld om beter te communiceren tijdens het spelen van een online spel. Tijdens streamingsessies kunnen gebruikers ook met elkaar praten.

Xbox-gebruikers kunnen door de ondersteuning via hun spelcomputer gesprekken starten op Discord, zien wie daaraan deelneemt en het volume aanpassen. Eerder konden zij daarvoor alleen het computerprogramma of de app gebruiken.

De mogelijkheid is meteen beschikbaar voor Xbox Insiders. Dat is een bètaprogramma dat vroege toegang biedt tot functies die Microsoft eerst wil testen voordat ze volledig worden uitgerold. Het is de bedoeling dat de ondersteuning later dit jaar voor iedereen beschikbaar komt.