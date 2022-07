Lifehack: Zo deel je samen een digitaal fotoalbum

Elkaar foto's sturen doen we natuurlijk de hele dag, maar je kunt ook een heel album met elkaar delen. Met deze tips maak je een gedeeld fotoalbum op je telefoon.

Door: Erik Nusselder

Het handige van een gedeeld fotoalbum is dat iedere gebruiker er foto's in kan zetten. Dat komt bijvoorbeeld goed van pas als je samen op vakantie gaat en een gezamenlijke plek zoekt om je herinneringen te delen. Of je kunt alle gasten van een feestje of bruiloft toegang geven tot hetzelfde album, zodat je aan het eind van de avond een mooie collectie van ieders foto's hebt.

Je moet natuurlijk wel een beetje oppassen met wie je je albums deelt. Elke deelnemer kan alle foto's in dat album zien, dus je moet diegene wel vertrouwen met jouw afbeeldingen. Zorg er dus voor dat je het alleen met je familie of vrienden deelt.

Android

Om op Android-telefoons een fotoalbum te delen, gebruik je de app Google Foto's, die op de meeste telefoons al staat geïnstalleerd. Tik onderaan het scherm op 'Foto's' en selecteer de afbeeldingen die je in je gedeelde album wil zetten. Tik daarna boven in het scherm op het plusje en kies voor 'Gedeeld album'.

Je kunt vervolgens een titel voor het album invoeren en eventueel meer foto's toevoegen. Als je klaar bent, tik je bovenaan op 'Delen'. Via de app zelf kun je iedereen met een Google-account uit je contactpersonen selecteren, maar je kunt ook een link aanmaken of het album delen via andere apps, zoals WhatsApp.

Om ervoor te zorgen dat iedereen aan het album kan bijdragen, tik je onder in de app op 'Delen'. Selecteer hier je nieuwe album en tik op de drie puntjes rechtsboven in het scherm. Hier kun je via 'Opties' bij 'Samenwerken' inschakelen dat alle leden foto's kunnen toevoegen.

Boven je foto's kun je met het plusteken altijd nieuwe leden toevoegen aan je album, of een link aanmaken met het bijbehorende icoontje. Wil je iemand juist verwijderen, zoek die persoon dan op in de opties, tik op de drie puntjes en kies voor 'Persoon verwijderen'.

iOS

Heb je een Apple-telefoon, dan moet je de optie om albums te delen eerst inschakelen. Tik in de instellingen op je naam en ga via 'iCloud' naar 'Foto's', waar je de gedeelde albums kunt activeren.

Vervolgens ga je in de fotoapp naar het tabblad 'Albums' en tik je op 'Voeg toe'. Daar kun je kiezen voor 'Nieuw gedeeld album'. Je geeft het nieuwe album een naam, tikt op 'Volgende' en kiest vervolgens de contacten die je aan het album wil toevoegen.

Als je wil dat iedereen afbeeldingen kan toevoegen, ga je weer naar het tabblad 'Albums', kies je het gedeelde album en selecteer je 'Personen'. Hier moet je controleren of de optie 'Abonnees kunnen posten' is ingeschakeld.

Ook kun je hier nieuwe personen uitnodigen via 'Nodig anderen uit', of leden verwijderen. Tik op de persoon die je weg wil hebben uit je album en kies onderaan voor 'Verwijder abonnee'.

