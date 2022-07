NASA betaalt SpaceX 255 miljoen dollar voor lancering ruimtetelescoop

NASA hoopt met behulp van de nieuwe ruimtetelescoop meer te weten te komen over de effecten van donkere materie. Volgens astrofysici bestaat het heelal voor het grootste deel uit deze materie, maar vooralsnog is het de mensheid niet gelukt om die waar te nemen. Daarnaast moet de telescoop verre exoplaneten (planeten in andere sterrenstelsels) gaan onderzoeken.

De ruimtetelescoop is al een tijdje in de maak. Eerder werd het apparaat de Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST) genoemd, maar inmiddels is hij vernoemd naar de in 2018 overleden NASA-astronoom Nancy Grace Roman.