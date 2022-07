Ombudsman vindt dat privacywaakhond AP te lang doet over klachtafhandeling

Mensen die ontevreden zijn over de afhandeling van hun privacyklachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en daarom contact met de toezichthouder opnemen, moeten lang wachten op antwoord. Dat concludeert een andere toezichthouder: de Nationale ombudsman

Door: onze techredactie

Burgers die in augustus 2021 hun ongenoegen hebben geuit over de dienstverlening van de AP, wachten in 2022 nog steeds op de afhandeling van hun klacht. "Dat is zorgelijk", schrijft de Nationale ombudsman. "Terecht nemen burgers hierover contact op."

Het is niet voor het eerst dat de ombudsman de AP op de vingers tikt. Dat gebeurde in december vorig jaar ook al. In mei beloofde de privacywaakhond mensen met klachten beter op de hoogte te houden.

De Autoriteit Persoonsgegevens erkent de problemen met de afhandeling van klachten. De toezichthouder zegt interne processen en werkwijzen te verbeteren, meer werknemers aan te trekken en de capaciteit te vergroten. Met die voornemens moet de klachtafhandeling worden verbeterd.

De ombudsman is positief over de plannen, maar blijft zich zorgen maken vanwege de achterstanden en lange wachttijden die er op dit moment zijn. Daarom wil de waakhond na de zomer verder met de AP in gesprek om de stappen en voornemens door te nemen.

