Google gaat volgende maand naar buiten met de opvolger van Google Glass

Het bedrijf liet in mei van dit jaar al een vroeg prototype van de bril zien. Dat zag eruit als een normale bril met een iets dikker montuur. Nu gaat Google de wearable in het openbaar uitproberen. Dat gebeurt op kleine schaal met werknemers en geselecteerde testers.

De bril kan onder meer teksten in de omgeving vertalen en mensen helpen bij het navigeren door de stad. AR-topman Juston Payne van Google zegt dat de prototypes niet alle functies bevatten. Tijdens het testen is het bijvoorbeeld niet mogelijk om foto's en video's te maken. De camera's worden alleen gebruikt om bijvoorbeeld ter plekke een menukaart te vertalen.

Volgens Payne moeten de tests laten zien hoe de brillen mensen kunnen helpen in het dagelijks leven. "Als we ervaringen ontwikkelen zoals AR-navigatie, moeten we weten hoe factoren zoals het weer en drukke kruispunten invloed hebben op de werking van het apparaat. Dat is binnenshuis nauwelijks na te bootsen."