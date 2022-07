Roemeen uitgeleverd aan VS wegens schadelijk computervirus dat ook NASA trof

Een Roemeen wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij wordt ervan verdacht te hebben geholpen met de verspreiding van een virus dat ruim een miljoen computers infecteerde, waaronder systemen van ruimtevaartorganisatie NASA.

Het virus dook voor het eerst op in 2007 en infecteerde toen 40.000 computers in de Verenigde Staten. Daarvan waren er 160 van NASA. Het is niet bekend hoeveel schade NASA heeft geleden.

Paunescu werd vorig jaar in Colombia gearresteerd, maar de zaak speelt al veel langer. Zo werd hij in 2012 al gearresteerd in Roemenië, maar kwam hij op borgtocht vrij. De maker van het virus, de Rus Nikita Kuzmin, bekende in 2011 al schuld. Later kreeg Kuzmin een boete van 6,9 miljoen dollar (6,8 miljoen euro) en werkte hij samen met autoriteiten om een zwaardere straf te voorkomen.