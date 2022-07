Tesla-topman Musk krijgt niet zijn zin over rechtszaak van Twitter

De rechtszaak van Twitter tegen Elon Musk over de afgeblazen overname van het socialemediabedrijf dient in oktober, heeft een rechtbank in de Amerikaanse staat Delaware besloten.

Door: onze techredactie

De oprichter en CEO van Tesla wilde de zaak vooruitschuiven tot februari volgend jaar, Twitter wilde juist haast maken. Dat bedrijf zette in op september, de rechtbank zit daar dus dichterbij dan bij de gewenste datum van Musk.

Musk had met Twitter een overeenkomst gesloten voor een overname ter waarde van 44 miljard dollar (zo'n 43,6 miljard euro). De miljardair was van plan om Twitter eigenhandig naar een hoger niveau te tillen.

Volgens hem had Twitter de potentie om "hét wereldwijde platform voor de vrijheid van meningsuiting" te worden, maar werd die belofte onder het huidige bestuur niet ingelost.

Omdat er volgens Musk onduidelijkheid was over het aantal nepaccounts op het platform, blies hij de overname weer af.

