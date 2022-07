Apple schikt voor 50 miljoen dollar in zaak over defecte toetsenborden in VS

Apple heeft een schikking van 50 miljoen dollar (ruim 48 miljoen euro) getroffen met de Amerikaanse overheid, meldt persbureau Reuters dinsdag. De techgigant wordt ervan beschuldigd te hebben verzwegen dat toetsenborden van MacBooks vatbaar waren voor defecten.

Het gaat om een collectieve schadeclaim die is aangespannen door verschillende advocatenkantoren. Klanten beweren dat toetsen bleven vasthangen of niet reageerden. Kleine hoeveelheden stof of vuil zouden het typen bemoeilijken.

De schikking heeft betrekking op Amerikaanse klanten die tussen 2015 en 2019 een MacBook Pro of MacBook Air hebben gekocht in zeven Amerikaanse staten: Californië, Florida, Illinois, Michigan, New Jersey, New York en Washington.

Apple gebruikte in die periode bij deze laptops een zogenoemd vlindertoetsenbord. Bij dit type toetsenbord lijken de scharnieren onder de toetsen op de vleugels van een vlinder. Dit in tegenstelling tot het traditionele schaarsysteem.

Reparatieprogramma volgens advocaten ontoereikend

Hoewel de techgigant een reparatieprogramma introduceerde om de problemen met de toetsen te verhelpen, was die volgens advocaten ontoereikend. Het bedrijf zou vervangende toetsenborden hebben geleverd met dezelfde problemen.

Advocaten verwachten een schadebedrag van 395 dollar voor mensen die meerdere keren hun toetsenbord hebben moeten laten repareren. Mensen die dat eenmalig hebben laten doen, zouden een vergoeding van 125 dollar moeten krijgen.

De schikking is maandagavond ingediend bij de federale rechtbank in San Jose in de Amerikaanse staat Californië. Er is nog wel goedkeuring van een rechter nodig.

