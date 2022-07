Zo blijft een datacenter gekoeld tijdens een hittegolf

Waar het momenteel al moeilijk is om onze huizen koel te houden, is dat voor een datacenter een nog grotere uitdaging. Hoe zorgt een datacenter ervoor dat servers niet oververhit raken? En wat als dat toch gebeurt?

Door: Elisa Heisen

Een datacenter is een fysieke plek waar verschillende servers staan. Samen ontwikkelen die een grote hoeveelheid warmte. Om storingen door oververhitting te voorkomen, moet de warmte continu worden afgevoerd.

Dat is een extra grote uitdaging met deze hoge temperaturen, vertelt Michel van den Assem van Interxion aan NU.nl. Het bedrijf heeft verschillende datacenters in Nederland. "Het weer is extreem, maar gelukkig zie je dat aankomen. Daarom hebben we vooraf maatregelen genomen."

Dat is op twee manieren gebeurd, legt hij uit. "Vooraf hebben we alle systemen nagelopen. Er zijn wel vaker kleine storingen of er is onderhoud gepland. Nu is dat bewust niet het geval." Daarnaast zijn de datacenters extra goed schoongemaakt. "Stof zorgt voor verstopping en dan kan de hitte niet weg."

Drie manieren om servers te koelen

Ook Erik Barentsen van de Dutch Data Center Association noemt de huidige weersomstandigheden extreem. Volgens hem hangt de manier waarop een datacenter wordt gekoeld af van hoe het gebouw is gebouwd, maar zijn er grofweg drie mogelijkheden:

Het aanzuigen van buitenlucht en die door de hallen van het datacenter blazen. Koelte uit de grond halen door middel van een zogenoemd bronsysteem. De ouderwetse manier: koelte creëren met airconditioning.

Vooral de eerste manier is met deze temperaturen een uitdaging. De lucht die wordt aangezogen, is te warm en moet eerst worden gekoeld voordat deze door het datacenter kan worden verspreid. "Dat kost extra water en elektriciteit", zegt Barentsen.

Water nodig om te koelen

Hij benadrukt dat waterbeheerders bij ernstige tekorten een zogenoemde verdringingsreeks hanteren voor de verdeling van het water. Die geeft de rangorde van maatschappelijke behoeften aan. "Drinkwater gaat altijd voor water in datacenters."

Bij Interxion worden momenteel alle drie de manieren ingezet om de servers koel te houden, zegt Van den Assem. "Normaal gesproken maken we gebruik van koelers die buitenlucht aanzuigen of halen we koelte uit de grond via een ondergronds bronsysteem. Nu staan ook traditionele airco's aan om de piek eraf te halen."

Uitval van servers is niet heel waarschijnlijk

Maar wat gebeurt er eigenlijk als er toch servers uitvallen door hitte? Dan merken we daar waarschijnlijk niet heel veel van, legt Barentsen uit. "Grote datacenters, bijvoorbeeld van Microsoft of Google, zijn goed voorbereid. Zij hebben over de hele wereld datacenters staan, ook in tropische gebieden."

Volgens Barentsen is de kans niet zo groot dat grote diensten, zoals sociale media of werkomgevingen van Microsoft of Google, uitvallen. "Dat dataverkeer wordt keurig overgenomen door een ander datacenter bij uitval. Hetzelfde geldt voor ziekenhuizen en banken: als één server uitvalt, wordt de server overgenomen door een back-up."

Wel is het mogelijk dat er problemen ontstaan bij kleinere datacenters, omdat deze niet altijd de koelsystemen op orde hebben. "Dan zou je bijvoorbeeld wel de situatie kunnen krijgen dat de website van je bedrijf het niet meer doet", aldus Barentsen.

