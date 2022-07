Je Netflix-wachtwoord delen wordt gedoogd, maar hoe doe je het veilig?

Veel consumenten delen een account voor een streamingdienst als Netflix. Daarvoor moet je wel je e-mailadres en wachtwoord doorgegeven. Dat klinkt onveilig, maar het kan op een verantwoorde manier.

Door: onze techredactie

Netflix wil liever niet dat gebruikers hun account delen en daarom test het bedrijf een aantal manieren om dat tegen te gaan. Zo moeten klanten in enkele landen bijbetalen om een profiel toe te voegen voor iemand buiten het eigen huishouden.

Op die manier hoopt Netflix meer geld te verdienen en meer abonnees aan zich te binden. Maar zelfs als jij je account deelt op een manier die Netflix gedoogt of als legaal beschouwt, is het niet veilig om zomaar je wachtwoord te delen.

Wil je iemand anders toegang geven tot je Netflix-account, dan is het altijd beter om zelf in te loggen op het apparaat van de betreffende persoon. Op die manier ben je nog steeds de enige die de inloggegevens kent, terwijl de ander wel gewoon naar films en series kan kijken. Een mogelijk nadeel is dan wel dat je fysiek aanwezig moet zijn als het account eens is uitgelogd.

Gebruik een wachtwoordmanager

Wil of kan je dat niet, bijvoorbeeld vanwege een grote afstand, dan is er een andere manier om op een veilige manier de gegevens te delen. Met veelgebruikte wachtwoordmanagers, zoals LastPass en 1Password, kun je namelijk een beveiligde code naar iemand anders sturen. Die moet zich eerst verifiëren om het wachtwoord te kunnen zien. De verzender kan instellen wie de informatie mag zien en hoelang, bijvoorbeeld één keer of gedurende een week.

Afhankelijk van welke wachtwoordmanager je gebruikt, is het zelfs mogelijk om een login te delen zonder het wachtwoord te tonen. De ontvanger geeft de wachtwoordmanager dan toestemming om in te loggen bij een account.

Maak altijd een sterk wachtwoord aan

Het is altijd aan te raden om een wachtwoord in te stellen dat je niet voor andere diensten gebruikt. Het is het veiligst om voor elke dienst een ander wachtwoord in te stellen. Ook variaties op bestaande wachtwoorden gebruiken (bijvoorbeeld met de toevoeging van een cijfer of een uitroepteken) is een slecht idee. Als een hacker van één dienst het wachtwoord achterhaalt, kan hij de variaties invoeren bij andere platforms om binnen te komen.

Daarom is het goed om een heel sterk wachtwoord te kiezen. Dat kun je een wachtwoordmanager laten doen (zelfs op zo'n manier dat je het wachtwoord zelf niet eens kent) of je kunt zelf iets bedenken. Dan bij voorkeur iets langs, zoals een zin die je kunt onthouden waarbij je bepaalde letters door cijfers of andere tekens vervangt. Ook kun je vaak spaties gebruiken in wachtwoorden.

