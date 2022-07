Netflix wil gebruikers in paar landen laten betalen voor delen account

De test gaat volgende maand van start in Argentinië, de Dominicaanse Republiek, Honduras, El Salvador en Guatemala. Het is niet bekend hoelang de proefperiode duurt en of de functie daarna ook naar andere landen komt.

Alle abonnees kunnen één extra thuisadres toevoegen zonder bij te betalen. Met een Basis-abonnement is het mogelijk om tegen betaling nóg een extra adres toe te voegen, met een Standaard-abonnement twee adressen en met een Premium-abonnement drie adressen. Daarvoor betalen gebruikers per toegevoegd adres 2,99 dollar (2,92 euro) boven op hun maandbedrag.

Netflix zegt dat het delen van accounts op grote schaal het op lange termijn onmogelijk maakt om te blijven investeren in de dienst en het verbeteren daarvan. Het is niet voor het eerst dat het bedrijf een test doet om het delen van accounts aan banden te leggen.

Vooralsnog wordt het delen in Nederland gedoogd. Netflix-oprichter Reed Hastings zei in 2016 dat dit "iets is waarmee we moeten leren leven". Die instelling veranderde drie jaar later, toen topman Greg Peters zei dat Netflix naar oplossingen zoekt.