Apple in VS aangeklaagd vanwege monopolie op contactloos betalen met iPhone

Apple heeft een monopoliepositie met zijn betaaldienst Apple Pay, zegt de Amerikaanse Affinity Credit Union, waarin verstrekkers van betaalkaarten en creditcards zijn verenigd. Volgens de organisatie heeft Apple een oneerlijk concurrentievoordeel door contactloos betalen met een iPhone alleen mogelijk te maken via Apple Pay, meldt Bloomberg

Gebruikers van Android-telefoons kunnen kiezen uit meerdere aanbieders van contactloos betalen, maar gebruikers van iPhones zijn aangewezen op Apple Pay. Google Pay is bijvoorbeeld wel te downloaden op een iPhone, maar kan niet worden gebruikt om in een winkel af te rekenen.

De Affinity Credit Union vindt dat oneerlijk. "In het Android-ecosysteem, waar meerdere betaaldiensten met elkaar concurreren, hoeft er geen afdracht te worden betaald", staat in de aanklacht. "Kaartuitgevers zouden jaarlijks zo'n 1 miljard dollar (0,98 miljard euro) aan kosten betalen voor Apple Pay en 0 dollar voor toegang tot functioneel identieke Android-portemonnees. Als Apple concurrentie zou hebben, zouden die kosten niet zo hoog zijn."

De groep wil dat Apple contactloos betalen via de iPhone ook openstelt voor andere aanbieders. In Europa speelt overigens dezelfde kwestie. De Europese Commissie zei in mei dat Apple andere betalingsbedrijven buitensluit door contactloos betalen voor zichzelf te houden. Er loopt op het moment een onderzoek.