Rusland geeft Google boete van 360 miljoen euro om niet verwijderen video's

Rusland heeft Google-moederbedrijf Alphabet maandag een boete van 21,1 biljoen roebel (ruim 360 miljoen euro) opgelegd. Volgens de telecomtoezichthouder Roskomnadzor heeft de techgigant herhaaldelijk video's met "illegale informatie" niet verwijderd.

Door: onze techredactie

Een Russische rechtbank oordeelde dat Google de Russische wet heeft overtreden door gebruikers toegang te geven tot "verboden informatie". Volgens de toezichthouder gaat het onder meer om "desinformatie" over de Russische oorlog in Oekraïne, met name in video's op YouTube.

Het is overigens niet de eerste keer dat Google een boete van Rusland krijgt. Het afgelopen jaar werd het bedrijf meerdere keren beboet wegens het niet verwijderen van bepaalde inhoud. Het ging toen om onder meer video's over drugs of geweld en materiaal van extremistische organisaties.

In april kreeg het bedrijf al een boete van omgerekend 45.000 euro voor het niet verwijderen van nepinformatie over "de speciale militaire operatie" in Oekraïne. Wikipedia werd om dezelfde reden beboet voor omgerekend 83.000 euro.

Google heeft nog niet op het nieuws gereageerd. Het bedrijf kan tegen de boete in beroep gaan.

