Snapchat laat betalende gebruikers beelden versturen vanaf desktop

Snapchat komt met een webversie. Gebruikers kunnen daarmee foto's en video's versturen vanaf hun desktop.

De variant maakt het ook mogelijk om je Snapchat-vrienden te bellen vanaf je laptop of computer. De versie werkt overigens alleen op Google Chrome en niet op Apple's Safari, heeft Snapchat maandag aangekondigd . Tot dusver kon het platform alleen op een smartphone worden gebruikt.

De webvariant is voorlopig alleen beschikbaar voor gebruikers die betalen voor de abonnementsdienst Snapchat+ uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Het is volgens het sociale medium de bedoeling dat de functie later voor alle gebruikers wereldwijd ingevoerd wordt.