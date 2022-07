Extreme hitte verwacht: zo houd je je smartphone en laptop koel

Met het warme weer kunnen elektronische apparaten als smartphones en laptops oververhit raken. Dit kun je doen om dat te voorkomen.

Hitte zorgt ervoor dat de processor in smartphones wordt beperkt, waardoor die minder informatie kan verwerken en dus langzamer wordt. Daarnaast heeft je telefoon een accu die gevoelig is voor hitte. Bij hoge temperaturen zal de batterij sneller verouderen en in extreme gevallen kan deze zelfs oververhit raken en in brand vliegen.