Storing bij ING met overboeken via de app is opgelost

ING heeft de technische storing van maandagochtend opgelost, zodat mensen weer geld over kunnen maken via de app en de website. De storing duurde zo'n twee uur.

De problemen ontstonden maandag rond 10.15 uur en waren iets na 12.00 uur opgelost. Wat er precies aan de hand was, is niet bekend. Op Twitter liet de bank weten dat er iets misgaat met het verwerken van betalingen, waardoor dat tijdelijk niet mogelijk is.