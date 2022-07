ING-klanten ondervinden problemen met internetbankieren door storing

ING heeft maandagochtend last van een technische storing, waardoor klanten problemen ondervinden bij overboekingen via de app en de website. Het is nog wel mogelijk om in te loggen en het saldo te bekijken.

Door: onze techredactie

De problemen ontstonden maandag rond 10.15 uur. Wat er precies aan de hand is, is niet bekend. Op Twitter laat de bank weten dat er iets misgaat met het verwerken van betalingen, waardoor dat tijdelijk niet mogelijk is.

Het is onbekend wanneer de storing is opgelost. "We werken hard aan een oplossing", meldt de bank. "Onze excuses voor het ongemak."

De signaleringsdienst Allestoringen.nl ontving al enkele duizenden meldingen van ING-klanten die problemen ervaren bij het online bankieren.

Aanbevolen artikelen