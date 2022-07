Nieuwe versies van Windows verschijnen voortaan waarschijnlijk om de drie jaar

Microsoft is van plan om voortaan om de drie jaar een nieuwe versie van Windows uit te brengen. Dat meldt Windows Central op basis van ingewijden. Dit zou betekenen dat Windows 12 in de herfst van 2024 verschijnt.

In het verleden duurde het ook steeds drie jaar voordat er een nieuwe Windows kwam. Zo verscheen Windows 7 in 2009, drie jaar na Windows Vista. Vervolgens verschenen Windows 8 in 2012 en Windows 10 in 2015.