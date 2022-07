Elon Musk wil rechtszaak over afgeketste overname Twitter uitstellen tot 2023

Advocaten van Elon Musk hebben een Amerikaanse rechtbank gevraagd om de rechtszaak van Twitter tegen de Tesla-oprichter uit te stellen tot 2023. Musk liet recent weten ondanks een deal van een overname van Twitter af te zien. Het sociale medium wil hem via een gang naar de rechter alsnog aan zijn woord houden.

Door: onze techredactie

Twitter wil in september al met de rechtszaak beginnen, maar dat is volgens de advocaten van Musk veel te snel. Zij zeggen dat er meer tijd nodig is om grondig onderzoek te doen naar het aantal spambots en nepaccounts op het platform.

Musk had met Twitter een overeenkomst gesloten voor een overname ter waarde van 44 miljard dollar (43,6 miljard euro). De miljardair was van plan om Twitter eigenhandig naar een hoger niveau te tillen. Volgens hem had Twitter de potentie om "hét wereldwijde platform voor de vrijheid van meningsuiting" te worden, maar werd die belofte onder het huidige bestuur niet ingelost.

Twitter wilde in het begin niet aan Musk worden verkocht, maar ging uiteindelijk overstag. Nu is het de miljardair die op het laatste moment alsnog van de deal afziet. Hij zegt dat Twitter niet eerlijk is geweest over het aantal spambots en nepaccounts dat op het sociale medium actief is.

"Twitter schendt meerdere bepalingen van die overeenkomst en lijkt valse en misleidende verklaringen te hebben afgelegd, waarop de heer Musk heeft vertrouwd bij het aangaan van de fusieovereenkomst", melden de advocaten van Musk.

'Tactiek om informatie in de doofpot te stoppen'

Advocaten van Musk noemen de snelle rechtszaak van Twitter "een nieuwe tactiek om de waarheid over spamaccounts in de doofpot te stoppen". Musk beschuldigt Twitter daarnaast van een gebrek aan humor. "Twitter heeft het gevoel voor humor van een robot", tekenen zijn advocaten op in de aanklacht. "Het platform beweert dat Musk het bedrijf schade berokkent met tweets als een poepemoji aan het adres van de directeur."

Twitter zegt alle beschikbare informatie aan Musk te hebben geleverd. Het bedrijf beschuldigt hem ervan de voorwaarden uit de koopovereenkomst te hebben geschonden.

Aanbevolen artikelen