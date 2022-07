Voetbalrobots uit Eindhoven voor de zesde keer wereldkampioen

Het studententeam van de TU Eindhoven heeft afgelopen weekend op het wereldkampioenschap robotvoetbal in Bangkok de wereldtitel geprolongeerd. Daarmee heeft het team van de Eindhovense universiteit voor de zesde keer de RoboCup gewonnen. In de finale werd het 15-0.

Door: onze techredactie

De laatste wedstrijd in het wereldkampioenschap was een duel tussen teams uit Nederland. Het Eindhovense studententeam Tech United speelde in de finale tegen de Falcons, een team van de chipfabrikant Veldhovense ASML. Dat werd met een uitslag van 15-0 een klinkende overwinning.

Tijdens het RoboCup-toernooi spelen teams met vijf tegen vijf robots. Die robots spelen zelfstandig door gebruik te maken van onder meer sensoren en speciale software. Tech United verbeterde zijn robots met namen als Jackie Groenestroom en Vivianne Wielema het afgelopen jaar op meerdere vlakken. Daardoor konden ze nu tijdens de wedstrijd hun tactiek aanpassen en zijn ze beter geworden in dribbelen.

De ontwikkeling van dit soort robots is niet alleen voor het plezier. Verbeteringen voor deze apparaten worden doorgevoerd bij zorgrobots en robots die bij reddingswerkzaamheden worden ingezet.

Gelijk met het wereldkampioenschap voetbal was er ook een WK voor zorgrobots. In die competitie moeten zorgrobots verschillende huishoudelijke taken uitvoeren, zoals het vuilnis buiten zetten en mensen verwelkomen. Ook in deze wedstrijd won Tech United goud.

Deze finale was spannender, zegt Tech United, maar uiteindelijk won de Eindhovense robot HERO nipt van zijn tegenstander. Dat was de robot TidyBoy, gemaakt door studenten van verschillende Zuid-Koreaanse universiteiten. Het was de tweede keer dat Tech United die titel pakte.

