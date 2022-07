Simulatiegame De Sims 4 krijgt optie om seksuele geaardheid aan te geven

De optie wordt toegevoegd aan de Creëer-een-Sim-omgeving van het spel. In die omgeving kunnen spelers hun Sim volledig samenstellen, van huidskleur tot bijvoorbeeld haarstijl, lengte en kleding. Naast de seksuele geaardheid van hun Sim kunnen spelers binnenkort ook aangeven of hun Sim openstaat voor romantisch contact en geslachtsgemeenschap.

Of die optie er ooit komt, is niet duidelijk. "Er valt nog veel werk te verzetten en hoewel ik niet precies weet waar we naartoe gaan, willen we onze vertegenwoordiging van de lhbtqia+-community blijven verbeteren", schrijft SimGuruJessica, een ontwerpleider van De Sims, in het artikel.