NASA en Rusland sluiten overeenkomst over vluchten naar ruimtestation ISS

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en het Russische ruimteagentschap Roscosmos hebben een overeenkomst gesloten om gezamenlijke vluchten naar het internationale ruimtestation ISS uit te voeren. Een opvallende ontwikkeling, gezien de Russische oorlog in Oekraïne.

Volgens NASA zijn de vluchten noodzakelijk omdat de continuïteit van de activiteiten in het station moet worden gewaarborgd. In de overeenkomst staat onder meer dat Russische astronauten in Amerikaanse ruimtevaartuigen mogen vliegen en omgekeerd.