Hier moet je op letten bij het kopen van een monitor

Thuiswerken komt met de nodige uitdagingen, maar het uitzoeken van een monitor hoeft dat niet te zijn. Dit is waar je op kunt letten bij het kopen van een nieuw beeldscherm

Door: NU.nl/BestGetest

Dit is een ingekorte versie van een artikel dat eerder op BestGetest verscheen.

De grootte

Het eerste waar je op let bij het uitzoeken van een beeldscherm, is de grootte. Dit heeft niet alleen te maken met of hij qua ruimte op je bureau past, maar ook met wat je erop doet. Sommigen kiezen ervoor twee monitoren neer te zetten, anderen werken liever op één groter beeldscherm.

Het formaat van een monitor wordt uitgedrukt in inch. Een inch is 2,54 centimeter en het aantal inches wordt gemeten over de diagonaal. De standaard maat is 24 inch, maar met hun dunne randen is ook 27 inch steeds gangbaarder geworden.

De verhouding

Veel monitoren hebben een verhouding van 16 bij 9. Wil je een heel brede monitor, een ultrawide, dan kijk je naar 21 bij 9. De 21 zegt iets over de breedte en de 9 over de hoogte. Ultrawide-monitoren zijn populair, omdat ze de rol vervullen van twee losse monitoren, terwijl je maar één keer de kabels hebt en één voet, wat je bureau overzichtelijker houdt.

Er zijn ook nog 'superwide' monitoren met een verhouding van 32 bij 9, die precies even breed zijn als twee 'normale' 16 bij 9-schermen. Daarnaast bestaan er 16 bij 10-schermen, die juist iets hoger zijn dan een normaal exemplaar. Dat zijn er echter nog maar heel weinig. Een handige monitor is niet per se beter afhankelijk van hoeveel inch hij is, want daarvoor is de resolutie belangrijk.

De resolutie

De resolutie wordt uitgedrukt in puntjes (pixels) en bepaalt mede hoe veel ruimte je hebt voor bijvoorbeeld vensters in beeld. Belangrijk: dat hangt ook af van hoe groot het scherm is, en hoe goed je ogen. Op een klein scherm met heel veel pixels (in jargon, een hoge pixeldichtheid) worden de puntjes zo klein dat de letters erg priegelig kunnen worden. Gelukkig vergroten Windows of MacOS het beeld automatisch, zodat je de letters goed kunt blijven lezen.

Een monitor met een hoge pixeldichtheid geeft zo een heel mooi scherp beeld, omdat iedere letter uit veel meer puntjes bestaat dan op een 'normaal' beeldscherm. Maar hoe verder het beeld moet worden opgeschaald, hoe minder ruimte er weer is voor vensters, taakbalken en menuknoppen. Het gangbare is 1920 x 1080 punten, maar als je graag meerdere Word-documenten naast elkaar opent, dan is 2560 x 1440 punten een betere resolutie.

De kleuren

Je kunt scherp beeld hebben, maar als er geen mooie kleurweergave is, dan valt dat alsnog tegen. De kleurweergave hangt af van een aantal verschillende factoren, waar we in onze tests en bij de keuze voor bepaalde schermen in deze koopgidsen uiteraard op letten. Neutrale grijstinten kunnen onbedoeld een rode, groene of blauwe tint hebben, iets wat ook weer doorwerkt in andere kleuren. Ook van belang is de kleurruimte die het scherm kan weergeven.

Kan het scherm een grote kleurruimte tonen, dan zien de kleuren er verzadigd en spetterend uit, maar voor een realistische weergave is vooral van belang hoe goed het scherm de sRGB-kleurruimte kan benaderen, want die is relevant voor de meeste afbeeldingen en video's. Veel schermen (zeker die voor fotobewerking) hebben een speciale stand, die de felle kleuren van het scherm automatisch terugregelt naar de sRGB-kleurruimte. Zo worden huidtinten niet knaloranje en een grasveld niet neongroen.

HDR is een belangrijke term als je monitor niet zakelijk gebruikt, maar voor films, series en gamen: dit betekent dat de monitor een hoger dynamisch bereik heeft. Een 'HDR-scherm' mag als zodanig worden verkocht als hij niet op zwart gaat als er een HDR-signaal binnenkomt. Maar hoe goed dat vervolgens in beeld wordt gebracht, daarvoor bestaan geen eisen. Als je wil weten wat een goede HDR-monitor is, kun je kijken naar het DisplayHDR-logo van de VESA. De betere HDR-schermen hebben een DisplayHDR600 of DisplayHDR1000-logo.

