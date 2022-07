Kamer van Koophandel waarschuwt voor phishingmails

De Kamer van Koophandel (KVK) waarschuwt ondernemers voor een phishingmail. De digitale oplichtingsmethode heeft bij ten minste één ondernemer al voor een flink bedrag aan schade geleid.

De mail lijkt afkomstig van de KVK, maar is dat niet. Oplichters stellen in de tekst bijvoorbeeld dat een ondernemer zich opnieuw moet identificeren of dat ze zijn vergeten hun "Digitale KVK Sleutel" aan te vragen.