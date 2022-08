Google levert in 2023 diensten met minder privacyzorgen voor onderwijs

Het Nederlandse onderwijs kan pas volgend jaar gebruikmaken van aangepaste versies van de Chrome-browser en Chrome OS. Dat melden onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma in een Kamerbrief . Over de huidige Google-diensten zijn veel privacyzorgen.

De ministers schrijven dat Google heeft aangegeven in augustus 2023 een nieuwe versie van de Chrome-webbrowser en Chrome OS klaar te willen hebben. Die versie moet dan in lijn zijn met de afspraken die vorig jaar met het techbedrijf zijn gemaakt over Google Workspace. De hoge privacyrisico's zouden daardoor moeten worden verkleind.