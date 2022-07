Apps van de week: Op afstand een band met je kinderen opbouwen

Van grote afstand een band met je kinderen opbouwen, een spelletje spelen met emoji en jezelf uit een gesprek verwijderen op Twitter. Dit zijn de apps van de week.

Door: Erwin Vogelaar

Peekabond

Het is lastig om op afstand een band op te bouwen met je kinderen of kleinkinderen. Bijvoorbeeld als je gescheiden bent of (tijdelijk) in een ander land woont. Peekabond is een Nederlandse app die de relatie met activiteiten probeert te versterken.

Centraal in de app staat video, maar je hoeft niet tegelijkertijd online te zijn. Je stuurt losse video's naar elkaar die je vaak opnieuw kunt bekijken. Via de activiteiten wordt er sturing gegeven aan deze momenten. Dat zijn activiteiten waar kinderen in verschillende leeftijdsgroepen wat van kunnen leren. Bijvoorbeeld door over emoties te praten of door het spelen van zelfverzonnen instrumenten.

De app heeft recentelijk een flinke update gekregen en een nieuw design. Daarnaast zijn nieuwe functies geïntroduceerd. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om video's op te leuken met stickers en filters. En het is makkelijker om familie en vrienden uit te nodigen om mee te doen.

Download Peekabond voor Android of iOS (gratis).

Logica Emotica

Bart Bonte valt de afgelopen jaren op met zijn puzzelgames die elk om een andere kleur draaien, zoals Yellow, Red en Blue. De nieuwste game van de Belgische gamemaker gooit het over een andere boeg: alles draait in emoji in Logica Emotica.

Net als de kleurengames, passen de losse puzzels in Logica Emotica op een enkel scherm. In elke puzzel moet een emoji naar een doel geleid. Zo moet het aapje naar de banaan, de bal in het doel en moet de kok de pizza naar het bord duwen.

In totaal zijn er vijftig puzzels om op te lossen, die steeds wat complexer worden. Zo moet je al snel meerdere emoji naar meerdere doelen leiden door slim gebruik te maken van het speelveld.

De game is gratis te spelen, maar met een eenmalige appaankoop van 1,99 euro worden de advertenties verwijderd.

Download Logica Emotica voor Android of iOS (gratis).

Twitter

Het is eindelijk mogelijk om jezelf op Twitter te verwijderen uit een gesprek. Dat betekent dat als je vaak wordt genoemd en je die notificaties zat bent, je uit de thread kunt stappen. Vervolgens verandert je gebruikersnaam niet meer in een linkje naar je profiel en krijg je ook geen notificaties meer.

De nieuwe functie werd al een tijdje getest bij een klein groepje gebruikers, maar nu krijgt iedereen de optie. De knop vind je door op de drie puntjes in een notificatie te tikken en voor 'Dit gesprek verlaten' te kiezen.

Het is nog niet mogelijk om deze actie weer ongedaan te maken. Dus als je eenmaal uit een gesprek bent gestapt, kun je de notificaties voor dat gesprek niet weer aanzetten.

Naast deze nieuwe functie krijgen ook steeds meer gebruikers toegang tot Twitter Circle. Hiermee is het mogelijk om bepaalde tweets naar een selecte groep volgers te sturen.

Download Twitter voor Android of iOS (gratis).

