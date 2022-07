Kastje om rij bij Europese tolpoorten te skippen bijna uitverkocht door chiptekort

De elektronische tolbadge van de ANWB, waarmee je automatisch kunt betalen bij tolpoorten op Europese snelwegen, is nagenoeg uitverkocht. Dat komt door het wereldwijde tekort aan computerchips, zegt een ANWB-woordvoerder tegen NU.nl.

De vraag naar tolbadges is al het hele jaar groot, zegt de woordvoerder. Een tolbadge is een kastje dat aan de voorruit van een auto komt te hangen, waarmee je in elk geval de drukte bij tolpoorten kunt vermijden. Met het kastje hoeft de bestuurder niet meer te stoppen bij de poort om af te rekenen, maar gebeurt dat automatisch bij de slagboom.

Het aantal aanvragen voor tolbadges bij tolpoorten in Frankrijk, het populairste vakantieland onder Nederlanders, is dit jaar ruim 30 procent groter dan in 2019. Vanwege de problemen op Schiphol en andere vliegvelden gaan mogelijk meer mensen met de auto op vakantie, zei Arnoud Broekhuis van ANWB Verkeersinformatie eerder al.

In enkele ANWB-winkels zijn de tolbadges nog te koop, maar het gaat om beperkte aantallen. Zo verkocht de ANWB-winkel in Hoorn er recent nog tien per dag. Er zijn in heel Nederland ruim zeventig ANWB-winkels.

Wereldwijd hebben veel fabrikanten van elektronische apparatuur al sinds de uitbraak van COVID-19 te maken met chiptekorten. Omdat die tekorten voorlopig nog niet zijn opgelost, kan de ANWB ook niet zeggen wanneer er weer volop tolbadges verkrijgbaar zijn.

Of de schaarste aan tolbadges nu al voor meer drukte voor de tolpoorten leidt, is niet bekend. Voor mensen die met de auto de grens over gaan, zit er volgens de woordvoerder weinig anders op dan iets meer geduld te hebben. "Het is een kwestie van een creditcard of contant geld meenemen en aansluiten in de rij."

