Instagram-gebruikers woest over update: 'Geluid staat op maximaal volume'

Veel Instagram-gebruikers zijn niet blij met de laatste update van de app. Ze geven het sociale medium massaal een recensie van één ster in de App Store van Apple en de Play Store van Google.

Door: Elisa Heisen

Sinds de update krijgen gebruikers foto's en video's te zien die hun scherm volledig vullen. Die moeten zij vervolgens handmatig wegvegen om nieuwe beelden te kunnen bekijken. Simpelweg door je tijdlijn scrollen is er daardoor niet meer bij.

Een andere verandering is dat het geluid nu automatisch aan staat op het maximale volume. Dat was voorheen niet het geval. Toen was het volume gelijk aan hoe luid het geluid van de betreffende smartphone stond ingesteld. Op sociale media klagen sommige gebruikers ook dat ze geluid horen, terwijl ze dat nooit hebben ingeschakeld.

Het regent sowieso klachten op sociale media over de update. Mensen zeggen geen content van hun vrienden meer te zien in hun tijdlijn. Ook zeggen ze alleen nog video's voorgeschoteld te krijgen die oorspronkelijk van TikTok afkomstig zijn of van accounts die zij helemaal niet volgen. Ook klagen verschillende gebruikers dat ze veel meer advertenties te zien krijgen.

Gelijkenis met TikTok

Instagram lijkt na de nieuwe update sowieso meer op TikTok. Facebook-moederbedrijf Meta liet eerder al weten last te hebben van concurrentie van dat platform. Daarnaast is het niet nieuw dat sociale media functies van elkaar overnemen. Eerder gebeurde dat ook al bij Instagram Reels, dat lijkt geïnspireerd op de video's van TikTok.

Wat in ieder geval duidelijk is, is dat veel gebruikers de TikTok-achtige indeling niet zien zitten. In de App Store van Apple regent het recensies van één ster. Dat gebeurt ook in de Play Store van Google. Gebruikers melden daar ook dat de app sinds de update blijft crashen en daardoor onbruikbaar is geworden.

Overigens is de update nog niet voor iedereen beschikbaar. Waar sommige gebruikers de nieuwe tijdlijn al enkele weken hebben, zien veel gebruikers ook nog de oude indeling. Of en wanneer Instagram de verandering voor iedereen doorvoert en iets gaat doen met de feedback, is vooralsnog onduidelijk.

