Google vraagt vergunning aan voor bouwen van datacenter in Winschoten

Google heeft een vergunning aangevraagd om een datacenter te bouwen in Winschoten, meldt RTV Noord donderdag. Een jaar geleden kocht het bedrijf daar al een stuk grond voor.

Het datacenter in de Groningse stad moet op bedrijventerrein Hoogebrug 3 komen. Die locatie ligt aan de oostkant van de stad. Het techbedrijf heeft daar 15 hectare aan grond gekocht.

Een jaar geleden zei Google nog dat het niet zeker is dat daar in de toekomst een datacenter wordt gebouwd. Nu blijkt dus van wel. Hoe groot het datacenter wordt, is onbekend.